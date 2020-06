Parlement wil Congo-commissie oprichten Kamer gaat in ‘waarheidscommissie’ aan de slag met koloniaal verleden AR HAA

17 juni 2020

15u10

Bron: Le Soir, Belga 42 Politiek De Kamer gaat zich buigen over het Belgisch koloniaal verleden. Dat is beslist op de vergadering van de Kamervoorzitter en de fractieleiders. De commissie Buitenlandse Zaken moet de komende weken knopen doorhakken over de krijtlijnen waarbinnen die oefening zich moet afspelen. Voor het zomerreces beslist de conferentie van voorzitters of een aparte commissie die taak op zich neemt. Een meerderheid van de partijen is daarvoor gewonnen.



Wie Belgisch koloniaal verleden zegt, denkt meteen aan Congo en de wandaden die daar toen hebben plaatsgevonden, maar ook Rwanda en Burundi stonden bijna vijftig jaar onder Belgisch koloniaal bestuur. Binnenkort, op 30 juni, is het zestig jaar geleden dat Congo onafhankelijk werd.

Waarheidscommissie

De verwijzing naar het koloniaal verleden kwam de voorbije weken opnieuw aan de oppervlakte. Nu vormden de manifestaties tegen racisme de aanleiding voor acties tegen standbeelden en afbeeldingen van koning Leopold II. Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) stelde daarom voor dat het parlement een soort waarheidscommissie zou oprichten rond onze koloniale geschiedenis. Hij verwees daarbij naar gelijkaardige commissies die in het verleden aan de slag gingen.

Gezien de maatschappelijke relevantie van het debat over de koloniale periode, wil het parlement opnieuw een initiatief nemen gesteund door wetenschappelijke experts, zo bleek vandaag na afloop van de conferentie van voorzitters.

Commissie Buitenlandse Zaken

Die vraagt de commissie Buitenlandse Zaken om de krijtlijnen af te bakenen voor een dergelijke oefening rond de verwerking en verzoening van ons koloniaal verleden. De commissie Buitenlandse Zaken zal zich dus de komende weken uitspreken over modaliteiten. Het gaat om de afbakening van de opdracht, de finaliteit van de commissie, betrokkenheid van experts, middenveld en gemeenschappen.

Voor het parlementair reces zal de conferentie van voorzitters beslissen of het werk wordt voortgezet in de commissie Buitenlandse Zaken, of in een aparte op te richten commissie. Een meerderheid van de fractieleiders is te vinden voor een nieuwe commissie. Na de zomer, wanneer het parlementair jaar hervat, zou die starten.

“Andere prioriteiten”

Alle partijen zijn gewonnen voor het idee, behalve Vlaams Belang. “Een land met 10.000 coronadoden, economische crisis en een torenhoog begrotingstekort heeft andere prioriteiten”, zegt fractieleider Barbara Pas aan onze redactie. “We hebben geen nood aan een commissie die de Vlamingen een schuldgevoel aanpraat”, klinkt het.

