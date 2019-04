Parlement strooit met miljoenen: ijverige parlementsleden jagen staatskas op kosten Ann De Boeck Tine Peeters

04 april 2019

12u09

Bron: De Morgen 0 In de Wetstraat komen er steeds meer vragen over de kostprijs van de vele wetsvoorstellen die nog voor de verkiezingen door het parlement worden gejast. Alleen vandaag staat er al meer dan 166 miljoen euro op het spel, schrijft De Morgen.

Een verlaging van de btw op fietsen, een fiscale aftrek voor de rechtsbijstand of een hogere tussenkomst voor personen die van hun ex-partner geen alimentatiegeld krijgen. Het zijn maar enkele voorstellen die vandaag ter goedkeuring voorliggen in de plenaire vergadering van de Kamer.

De tijd dringt, want het is de op één na laatste vergadering voor de verkiezingen van 26 mei. Dit is de laatste kans voor politici om nog ­cadeautjes uit te delen of om belangrijke dossiers die al lang aanslepen rond te krijgen. De parlementsleden draaien dan ook overuren. Alleen al vandaag wordt er gestemd over 39 voorstellen.

Allianties gesmeed

Maar die voorstellen hebben een prijs. Vandaag staat er minstens 166 miljoen euro op het spel, zo blijkt uit ramingen die circuleren binnen de regering en het parlement. De verlaging van de btw op de aankoop van fietsen kost bijvoorbeeld 61 miljoen euro. De afschaffing van de sancties voor kmo’s die hun bedrijfsleider te weinig betalen 50 miljoen euro. En 31 miljoen euro voor het fiscaal aftrekbaar maken van een rechtsbijstandsverzekering.

Kleine kosten doen die rekening verder aantikken. Zo hangt er een prijskaartje van 10 miljoen euro aan het afschaffen van de belastingen op de verkoop van een woning op een perceel in erfpacht. Het schrappen van de btw op digitale kranten en tijdschriften kost 5 miljoen euro. Net zoals 9 miljoen euro om de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) vaker te laten tussenkomen bij mensen wier ex-partner alimentatiegeld weigert te betalen.



“Het is normaal dat er aan het einde van de legislatuur nog snel voorstellen worden goedgekeurd. Maar nu zitten we ook met het vertrek van N-VA uit de regering”, zegt Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen). “Nu de regering geen meerderheid meer heeft, proberen ministers hun plannen via het parlement goedgekeurd te krijgen. Tegelijk worden er over partijgrenzen heen allianties gesmeed: als jij mijn voorstel steunt, steun ik het jouwe.”

Wie gaat dat betalen?

Het risico is wel dat sommige voorstellen de eindmeet niet zullen halen. Zo moet Europa de btw-verlaging voor fietsen nog goedkeuren. “Met het debat rond klimaat zou het electoraal zelfmoord zijn om nu tegen te stemmen. Maar zodra een lidstaat niet akkoord gaat, zitten we met een probleem”, zegt Guy Crab van Traxio, een organisatie die fietsverdelers verenigt.

Al die ijver plaatst de regering ook voor een budgettair probleem. Wie gaat dat allemaal betalen, wetende dat het gat in de begroting tegen eind dit jaar oploopt tot 8,5 miljard euro? “We mogen de opeenstapeling van kleine kosten niet uit het oog verliezen, want zij kunnen een reële impact hebben”, waarschuwt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR).

In de regering wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar Eric Van Rompuy (CD&V), voorzitter van de commissie Financiën. “Hij heeft altijd de mond vol van budgettaire orthodoxie. Maar in de commissie laat hij deze voorstellen gewoon passeren”, klinkt het daar.

Maar Van Rompuy kaatst de bal terug. De regering heeft het gat in de begroting zelf laten ontsporen, zegt hij. “Laten we wel wezen: deze maatregelen zullen niet maken dat de overheid in 2021 geen evenwicht vindt. Dit gaat over hoogstens 1 procent van de 11 miljard euro die ze zal moeten vinden.”