Parlement kent Waalse regering bijzondere machten toe, Vlaamse regering beperkt zich tot nooddecreet TT

17 maart 2020

13u59

Het Waals parlement heeft de regering-Di Rupo bijzondere machten toegekend in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Enkel PVDA onthield zich. Ook in het Brussels parlement zullen allicht volmachten worden toegekend aan de regering. De Vlaamse regering werkt voorlopig door zonder volmachten. Zolang het parlement bij elkaar kan komen, willen we de democratie ten volle respecteren, is te horen bij het kabinet-Jambon.

"We zijn in oorlog met een onzichtbare, dodelijke vijand", zei minister-president Elio Di Rupo in het parlement, waar de volksvertegenwoordigers zo ver mogelijk uit elkaar zaten. "Geconfronteerd met deze vijand, moeten we discipline aan de dag leggen. We moeten onze gewoontes aanpassen, op zijn minst tijdelijk." Volgens Di Rupo moeten de bijzondere machten het zijn regering toelaten om kort op de bal te spelen bij het nemen van maatregelen.

De regering zal drie maanden met bijzondere machten kunnen werken. Deze periode kan eenmalig uitgebreid worden tot zes maanden.

Vlaamse regering voorlopig zonder volmachten

Ook de Brusselse regering vroeg het parlement vanmiddag om volmachten om de coronacrisis doeltreffend te kunnen bestrijden, en de federale regering-Wilmès, die wordt omgevormd tot een regering met volheid van bevoegdheid, krijgt wellicht later deze week volmachten nadat de voorzitters van tien partijen dat afgelopen weekend overeen zijn gekomen.

De Vlaamse regering wil die vraag voorlopig niet stellen. Morgen wordt wel een nooddecreet voorgelegd aan het parlement, dat de regering toelaat snel te beslissen over een aantal zaken. Zo zal er geen omgevingsvergunning meer nodig zijn voor tijdelijke gezondheidsinfrastructuur.