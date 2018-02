Parlement eist dat Marghem studie over kernuitstap vrijgeeft ep

21 februari 2018

17u17

Bron: Belga 0 Elke Kamerfractie, op de MR na, wil dat federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) het parlement de studie bezorgt van de Gentse professor Johan Albrecht over de kernuitstap. Dat zou logisch zijn, redeneren ze, omdat de minister vanmorgen al met de grote lijnen van de conclusies uitpakte in een krant. Minister Marghem betwist die lezing echter en is pas geneigd de studie te bezorgen nadat de regering de knopen heeft doorgehakt.

In de Franstalige krant La Libre Belgique kondigde de minister aan dat de nucleaire uitstap een Belgisch gezin gemiddeld 15 euro per jaar meer zal kosten, zonder btw. Ze baseert zich daarvoor op de studie die de regering heeft besteld bij het Planbureau en professor Albrecht, nadat N-VA op de rem ging staan in de discussie over het Energiepact. De partij stelt zich zoals bekend ernstige vragen bij de kostprijs en de bevoorradingszekerheid van de nucleaire uitstap in 2025.

In de Kamercommissie Bedrijfsleven betwistte de minister echter dat ze de grote lijnen van het rapport had geduid aan de krant. Dat bedrag is immers niets uitzonderlijk, luidde het. Ze kondigde aan dat ze de studie aan de regering zou voorstellen en dat het rapport zou worden vrijgegeven eens de regering haar debat heeft afgerond.

Oppositie en meerderheid

Dat was niet naar de zin van de oppositiepartijen, maar ook binnen de meerderheid bleek men de demarche van de minister niet te begrijpen. "Als u in de krant kan spreken, kan u dat ook in het parlement", stelde Kristof Calvo (Groen), terwijl Karin Temmerman (sp.a) de strategie van de minister niet begreep. "Want u hebt veel steun voor het Energiepact in het parlement, tenzij u zelf een aantal dingen wil vertragen".

Binnen de eigen meerderheid waarschuwde ook Leen Dierick (CD&V) de minister dat ze "het Energiepact niet zal sluiten door ronkende verklaringen af te leggen in de media. Het is niet wijs dit op dit tijdstip te doen". Dierick voegde er aan toe dat het parlement ook de grote lijnen van het rapport moet krijgen.

Debat

Bert Wollants (N-VA) vindt eveneens dat de studie voor het parlement beschikbaar moet zijn eens hij af is. "Zodra hij klaar is, zou het een goede zaak zijn om erover te beschikken", aldus Wollants. Egbert Lachaert (Open Vld) zat op dezelfde golflengte, maar zei te begrijpen dat de regering eerst kennis wil nemen van de studie. Hij stelde daarom voor binnen twee weken een debat te organiseren over de studie, een suggestie die werd gevolgd door de rest van de commissie.

Die zal dus proberen op 7 maart een nieuwe vergadering te houden. De minister wil zich echter niet in een kalender laten opsluiten. "Ik kan de timing van de regering niet voorspellen", aldus minister Marghem.