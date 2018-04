Parkingbrand in Anderlecht, man geboeid weggebracht Freya De Coster Stephanie Romans HA

07 april 2018

08u48

Bron: Eigen berichtgeving 1 In Anderlecht is deze ochtend brand uitgebroken op een parking voor een loods aan de Pointcarrélaan.

Het vuur ontstond voor de ingang van het magazijn. Daar vatte materiaal vuur. De brandweer slaagde erin om de vlammen te bedwingen, zodat de brand niet naar de loods oversloeg. Tegen 8 uur wist de brandweer uiteindelijk het vuur te doven.

Er vielen geen gewonden, maar er was wel sprake van hevige rookontwikkeling. De oorzaak van de brand is volgens de brandweer nog onbekend. Een man werd in handboeien weggebracht door de politie. Of hij de brand heeft aangestoken, is nog niet zeker.