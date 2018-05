Parking C aan Heizelvlakte wordt tijdelijke Park & Ride TT

08 mei 2018

11u37

Nu de plannen voor het Eurostadion op Parking C aan de Heizel definitief van de baan zijn, zal de grote betonvlakte minstens deze zomer ingezet worden als een Park & Ride-zone. Pendelaars zullen er hun wagen kunnen achterlaten en overstappen op het openbaar vervoer, schrijft La Dernière Heure. De maatregel moet de verwachte problemen door de sluiting van de Leopold II-tunnel helpen opvangen.

De grote parking naast het Heizelcomplex wordt af en toe gebruikt bij evenementen, maar staat meestal gewoon leeg. Het Brussels Gewest heeft nu een akkoord met de stad Brussel, die eigenaar is van het terrein op het grondgebied van de gemeente Grimbergen, om er tijdens de zomervakantie een overstapparking voor pendelaars van te maken.

"We zijn nog aan het bekijken wie de parking moet uitbaten en we willen ook een pendelbusje inleggen naar het dichtbij liggende metrostation Koning Boudewijn", zegt een woordvoerder van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) aan de VRT. "De bedoeling is dat de overstapparking op 2 juli opengaat."

Deze zomer gaat de Leopold II-tunnel, een belangrijke ader voor het verkeer uit het westen, dicht voor renovatiewerken, waar mogelijk zware verkeershinder met zich mee zal brengen.

Of Parking C ook na de zomer een overstapparking blijft, is nog niet duidelijk.