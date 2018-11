Parket ziet geen reden om Dexia te vervolgen LVA

21 november 2018

06u21

Bron: Belga 0 De kans is reëel dat het al jaren aanslepende strafonderzoek naar de val van Dexia en zijn gewezen topman Pierre Mariani op niets uitdraait. Het Brusselse parket vraagt de raadkamer alle betrokkenen buiten vervolging te stellen. Dat schrijft De Tijd woensdag.

Het is wel afwachten of de raadkamer daarop ingaat. De Dexia-aandeelhouders die zich burgerlijke partij stelden, kunnen nog in beroep gaan. Het onderzoek draaide vooral rond mogelijke marktmanipulatie.