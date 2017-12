Parket wil zwaardere straf voor daders diepvriesmoord Wouter Spillebeen

17u01

Bron: eigen berichtgeving 1 Wannes Nimmegeers . Het Parket-Generaal vraagt in beroep een celstraf van 27 jaar voor Isabel Duthoit (42), die in 2014 haar man Jacob Van den Blink (58) wurgde en zijn lichaam een jaar lang in zijn eigen diepvries bewaarde. In eerste aanleg kreeg de vrouw nog 20 jaar cel, maar dat is volgens het Openbaar Ministerie te weinig. Voor haar handlanger Olaf Philippaert (48) is 20 jaar cel gevorderd, vijf jaar meer dan hij kreeg in eerste aanleg.

Enkele dagen voor de moord had Duthoit haar man al verdoofd met een cocktail van het zware antidepressivum Seroquel en heroïne, maar daardoor liet de man het leven nog niet. Daarom haalde ze de drugsverslaafde zwerver Philippaert erbij. “Zij zat in de slaapkamer en riep richting Olaf dat zijn hart nog altijd niet gestopt was en dat hij moest komen helpen”, beschreef het Parket-Generaal de moord. “Zij ging boven op hem zitten en deed een plastiek zak over hem. Daarna namen ze een touw, legden het rond zijn nek en Olaf en Isabel namen elk een deel in hun hand en begonnen te trekken. Erna brachten ze hem langs de trap naar beneden, waarbij het slachtoffer nog viel van de trap.”

"De straf is niet correct"

“Deze feiten zijn gruwelijk. Na alles in de weegschaal te leggen, kan je maar tot één besluit komen: De straf is niet correct”, klonk het in de rechtbank. Maar Duthoit en haar advocaten wilden sympathie wekken door haar te beschrijven als een vrouw die constant geslagen en misbruikt werd. “Als hij nuchter was, was hij normaal. Dronken brak de hel los, hij had losse handen. Hij was boos over de kleinste dingen. Hij draaide helemaal door”, citeerde haar advocaat uit een verklaring van een ex van Van den Blink. “Het moest stoppen. Als ze elke dag geconfronteerd wordt met misbruik, gebeuren er op een bepaald moment ongelukken. Zeker in 2017, het jaar van de #metoo, moeten we hier rekening mee houden.”

Dominant, egocentrisch en manipulatief

Het psychiatrisch verslag schildert Dutoit net af als dominant, egocentrisch en manipulatief, maar dat spreekt haar advocaat tegen. “Hoe kan ze tegelijk egoïstisch zijn en alles willen doen om Van den Blink tevreden te houden, zoals het verslag zegt? Ze werd steeds onderdaniger.” Duthoit beweerde ook dat Philippaerts het initiatief nam om Van den Blink te drogeren en dat ze enkel uit pure paniek reageerde. "Het was nooit mijn bedoeling dat hij zou sterven", zei ze. "Ik wilde hem naar een warm land brengen en daar achterlaten, in de hoop dat hij nooit zou terugkeren."

Op 19 januari doet het hof van beroep uitspraak.