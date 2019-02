Parket wil VTM-documentaire ‘Cold Case’ niet op tv Ken Standaert kv

Bron: eigen berichtgeving 10 De Brusselse rechtbank moet morgen beslissen of het programma ‘Cold Case’ mag uitgezonden worden. Het Antwerpse parket heeft vandaag een eenzijdig verzoekschrift ingediend om de uitzending van de eerste aflevering van de vijfdelige misdaaddocumentaire morgenavond op VTM te blokkeren.

In het programma gaan onderzoeksjournalisten Kurt Wertelaers en Karel Lattrez op zoek naar de moordenaar van Sally Van Hecke. “Dat dossier is een lopend gerechtelijk onderzoek, waarbij op dit moment verschillende onderzoeksdaden lopen en verschillende onderzoekspistes bewandeld worden. De actieve stand van het onderzoek is het productiehuis ook bekend, omdat de verklaringen van hun journalist in 2017 geleid hebben tot de heropening. Er is dus helemaal geen sprake van een cold case of een onopgeloste moordzaak zoals gesteld door de programmamakers en VTM”, deelt het Antwerpse parket mee.

“Tot deze middag liepen er onderhandelingen met VTM om de serie uit te stellen”, bevestigt het Antwerpse parket aan onze redactie. “De omroep wilde dat niet waardoor wij het verzoekschrift met hoogdringendheid hebben ingediend. Na lezing van het verzoekschrift heeft de Brusselse rechtbankvoorzitter besloten in kortgeding uitspraak eerst alle betrokken partijen te horen om daarna een beslissing te nemen over de uitzending.”



VTM wijst er zelf ook op dat het net dankzij het werk van de journalisten is, dat het parket zich weer over de zaak buigt. “We betreuren de dagvaarding met betrekking tot ‘Cold Case’ ten zeerste”, zegt VTM-woordvoerster Sarah Vercauteren. “De programmamakers, het Nieuwshuis, meldden ons namelijk dat ze het parket al lange tijd geleden op de hoogte brachten. Meer nog, het is dankzij de informatie van de programmamakers dat het parket de twintig jaar oude zaak heeft heropend.”

“Het is wel heel vreemd om nu plots, de avond voor de uitzending, gedagvaard te worden. We zullen morgen uiteraard ons standpunt verdedigen voor de rechtbank. We vinden het belangrijk dat zulke documentaireprogramma’s kunnen gemaakt en uitgezonden worden. Net zoals die bijvoorbeeld over de Bende van Nijvel zijn gemaakt en uitgezonden. Het publiek heeft het recht om die informatie te krijgen”, aldus Vercauteren.



Sally Van Hecke (20) werd op 10 augustus 1996 door twee spelende kinderen dood teruggevonden op het strand van Sint-Anneke op de Antwerpse Linkeroever. Haar moordenaar werd nooit geïdentificeerd, maar na meer dan 22 jaar wijst de misdaaddocumentaire ‘Cold Case’ op VTM toch een dader aan.

Eric Goens, zaakvoerder van productie Het NieuwsHuis, drukte zijn ongenoegen uit op Twitter. “Een journalistiek onderzoek kan niet meer in dit land”, schrijft hij.

