Parket wil Sudpresse voor rechter omdat journalist gesprek Michelle Martin afluisterde kv

15 september 2018

01u42

Bron: Belga 2 Het parket heeft vrijdag gepleit dat de Franstalige mediagroep Sudpresse en een van zijn journalisten voor een correctionele rechtbank moeten verschijnen, omdat ze informatie illegaal verkregen hebben. De zaak gaat over de bemiddeling tussen Jean-Denis Lejeune, de vader van Julie, die door Marc Dutroux werd ontvoerd en vermoord, en Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutroux. Een vertrouwelijk gesprek tussen beiden lekte in 2012 uit in de pers.

Volgens de media was het lek afkomstig van de gsm van de bemiddelaar, die "uit zichzelf teruggebeld" zou hebben naar de redactie nadat die op grond was gevallen. Er werd destijds een onderzoek geopend naar de journalist die over het gesprek berichtte, naar Sudpresse en naar de bemiddelaar. Die laatste werd intussen buiten vervolging gesteld.

Vrijdag was de vraag of de feiten die Sudpresse en de journalist ten laste worden gelegd, neerkomen op een persmisdrijf of op een misdrijf via de pers. Afhankelijk daarvan zal een hof van assisen of een correctionele rechtbank de zaak behandelen.

Na afloop van de debatten oordeelde de openbaar aanklager dat het recht op informatie en de vrijheid van meningsuiting, die ingeroepen werden door de verdediging, niet van toepassing waren en dat het in de geest van de grondwet niet om een persmisdrijf gaat. Het parket meent daarom dat een correctionele rechtbank de zaak moet behandelen en geen hof van assisen.

Uitspraak op 14 oktober.