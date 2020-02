Parket wil Abdeslam voor assisen voor aanslagen in Brussel Faroek Özgünes Cédric Maes

02 februari 2020

18u59

Bron: VTM Nieuws 34 Salah Abdeslam (30) moet als mededader van de aanslagen in Brussel voor het hof van assisen verschijnen. Dat blijkt uit een vordering van het federaal parket dat VTM Nieuws kon inkijken. Het parket wil naast Abdeslam nog zeven andere verdachten voor assisen zien. Bij de aanslagen op 22 maart 2016 vielen 32 doden. Dat ook Abdeslam als mededader wordt vervolgd, is opmerkelijk. Hij werd vier dagen eerder opgepakt en zat in de gevangenis tijdens de aanslagen.

In een laatste rechte lijn naar het proces voor de aanslagen van 22 maart 2016 heeft het federaal parket haar vordering toegevoegd aan het dossier. Uit die vordering, die VTM Nieuws kon inkijken, blijkt dat het federaal parket acht verdachten voor een assisenjury wil zien verschijnen voor hun betrokkenheid bij de aanslagen. De meest opvallende naam in dat lijstje is Salah Abdeslam, omdat hij op het moment van de feiten in de cel zat. Hij werd vier dagen voor de aanslagen, op 18 maart 2016, opgepakt door de speciale eenheden van de federale politie in zijn woning in Sint-Jans-Molenbeek. Abdeslam wordt beschouwd als mededader en wordt beschuldigd van terroristische moord, poging tot terroristische moord en lidmaatschap van een terroristische organisatie.

In de ochtend van 22 maart 2016 bliezen Ibrahim El Bakraoui (29) en Najim Laachraoui (24) zich op in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem. Zij worden niet vervolgd, omdat ze dood zijn. Twaalf slachtoffers kwamen in Zaventem om het leven, honderden anderen raakten gewond. In de vertrekhal werd later nog een derde, niet-ontplofte bom gevonden. Die behoorde toe aan Mohamed Abrini (35), de man met het hoedje die wegvluchtte.

Nauwelijks een uur later blies een derde zelfmoordterrorist zich op in het metrostation Maalbeek in de Wetstraat in Brussel. Khalid El Bakraoui (27) joeg daarbij twintig slachtoffers de dood in. Ook hij kan, door zijn overlijden, niet meer vervolgd worden.

Laachraoui, de broers-Bakraoui en hun neef Oussama Atar (35) werden door de speurders aanzien als leider van de terreurcel die verantwoordelijk is voor de aanslagen in Brussel. Atar, die ook de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 beraamde, kwam vermoedelijk in 2017 om het leven in Syrië bij een drone-aanval. Omdat hij niet officieel dood werd verklaard, wordt ook hij vervolgd. Bij de aanslagen op concertzaal Bataclan, het Stade de France en enkele restaurants lieten 130 mensen het leven.