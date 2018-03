Parket waarschuwt voor zogenaamd voedingssupplement dat via Facebook gepromoot wordt: "Neem dit in geen geval in" TTR

01 maart 2018

17u05

Bron: Belga 2 Het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) heeft in de loop van 2017 een anonieme klacht gekregen over het geneesmiddel Brûleur Minceur. Naar aanleiding van de klacht over een reeks bijwerkingen van het product werd een gerechtelijk onderzoek geopend. De verkoper werd inmiddels aangehouden. Dat meldt het Brusselse parket vandaag.

Het geneesmiddel Brûleur Minceur, dat op Facebook valselijk wordt beschreven als voedingssupplement, bevat een hoge dosis cafeïne en had een reeks ongewenste bijwerkingen. "Als iemand nog het middel Brûleur Minceur in huis heeft, mogen ze dit in geen geval innemen", aldus parketwoordvoerder Denis Goeman. "Ze moeten het naar hun apotheker te brengen zodat die het kan vernietigen". Het geneesmiddel wordt via Facebook zowel in België als in andere landen binnen en buiten de Europese Unie verkocht.

"Wie bijwerkingen ondervindt die eventueel te wijten zijn aan dit product, moet contact opnemen met zijn of haar arts en die informeren dat het product Brûleur Minceur een hoge dosis cafeïne bevat", klinkt het bij het Brusselse parket.

Naar aanleiding van de klacht werd een gerechtelijk onderzoek geopend en dat leidde tot de arrestatie van de verkoper, de 29-jarige M.M.. De man is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld van een inbreuk op de wetgeving inzake geneesmiddelen en witwassen.