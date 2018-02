Parket vraagt verbeurdverklaring van ruim 1,3 miljoen euro van cannabisbende ADN

02 februari 2018

12u13

Nadat in Hasselt twee rechters in de driekoppige rechtbankzetel voor een groot cannabisproces vervangen waren, kon de procedure vandaag van vooraf aan weer van start gaan. In totaal staan 24 beklaagden terecht. Zeven van hen waren persoonlijk aanwezig. Het vermeende kopstuk (47) uit Genk riskeert 8 jaar cel en 30.000 euro boete. Het parket van Limburg vraagt de verbeurdverklaring van 1.338.480 euro vermogensvoordelen. Het dossier gaat over wietplantages in onder meer Houthalen, Tessenderlo, Seraing en Limbourg.

Tijdens de tweede procesdag vorige vrijdag dook er een probleem op inzake de mogelijke onpartijdigheid van een bijzitter van de rechtbankzetel, die een familielid is van een onderzoeksrechter in Tongeren. Die onderzoeksrechter had onderzoeksmaatregelen genomen in een ander cannabisdossier over plantages in Bilzen en Zutendaal. Een van de toenmalige verdachten staat nu ook als elektricien in Hasselt terecht. Deze bijzitter werd vervangen, net als een tweede rechter, die het eindvonnis had geschreven van de rechtbank in Tongeren. In dat dossier werd de elektricien vrijgesproken, maar hij was indertijd wel loslippig geweest over plantages die in de Hasseltse bundel staan.

Op 5 november 2014 viel de toenmalige politie MidLim binnen in een voormalige bakkerij aan de Grote Baan in Houthalen, waar 2.069 wietplanten stonden. Enkele Bulgaren stonden in voor de bewaking van de teeltruimte. De zes cannabisplantages bevonden zich onder meer in Houthalen-Helchteren, Tessenderlo, Seraing en Limbourg. In totaal ging het om minstens 7.000 cannabisplanten. Een van de 24 beklaagden had thuis een zevende wietplantage staan, maar die staat volgens het parket los van de organisatie.

Na het controleren van de identiteit van de zeven aanwezige beklaagden herhaalde de substituut-procureur haar vordering.

Intussen zijn enkele advocaten van de verdediging aan het pleiten.

