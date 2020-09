Parket vraagt drie jaar cel met uitstel voor verdachte van ‘Chiro-verkrachting’ Cédric Maes

18 september 2020

15u18

Bron: eigen info 0 Het parket heeft vrijdag in de rechtbank van Oudenaarde drie jaar cel met uitstel gevraagd voor een Chiroleider die in 2018 tot twee keer toe een medeleidster zou hebben verkracht . Hij dwong bij zijn slachtoffer ook naaktfoto’s af, onder meer door te dreigen met zelfmoord en het “kapotmaken van haar leven”. De beklaagde ontkent een deel van de feiten.

Slachtoffer F.K. (20) getuigde donderdag nog in deze krant over de jarenlange psychologische en emotionele dwang die ze had moeten doorstaan. Na een stomdronken vrijpartij tijdens een Chirodoop in 2016 – F.K. was toen 16 en de beklaagde 18 – werd maandenlang F.K. onder druk gezet om naaktfoto’s van haar boezem te sturen. De beklaagde dreigde er onder meer mee zelfmoord te plegen en het leven van K. “kapot te maken” indien ze geen foto’s zou sturen. Na opnieuw maandenlange bedreigingen kwam het tot in de zomer van 2018 tot twee verkrachtingen in het Chirolokaal.

De zaak werd vrijdag achter gesloten deuren behandeld door de rechtbank van Oudenaarde om de privacy van de slachtoffers te beschermen. F.K. was immers nog minderjarig op het moment van de dronken vrijpartij en toen de eerste reeks naaktfoto’s werden afgedwongen. Daarnaast was er nog een tweede Chiroleidster burgerlijke partij in de zaak. Ook zij werd als minderjarige door de verdachte gedwongen tot het sturen van naakfoto’s. Het parket vroeg vrijdag drie jaar cel met uitstel – eventueel gekoppeld aan probatievoorwaarden – voor de beklaagde, die een deel van de tenlasteleggingen betwist. “Mijn cliënt zal akkoord gaan met eventuele probatievoorwaarden als de rechtbank dat nodig acht”, klonk het kort bij zijn advocate Sarah Leysen. Het vonnis volgt binnen een maand.