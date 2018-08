Parket vraagt aanhouding trucker Maldegem voor onopzettelijke doodslag Delphine Vandenabeele

01 augustus 2018

11u19

Bron: VTM NIEUWS, Belga 0 Het parket van Oost-Vlaanderen vraagt de aanhouding van de vrachtwagenchauffeur die gisteren in Maldegem inreed op een file. De bestuurder, een 27-jarige man uit Lokeren, wordt onopzettelijke doodslag ten laste gelegd. Bij het dodelijke ongeval op de N49 vielen vier dodelijke slachtoffers.

De vrachtwagen met oplegger reed er in op een file. In het eerste voertuig dat geraakt werd, kostte de klap aan vier inzittenden, allemaal leden van dezelfde familie, het leven. De slachtoffers zijn een 37-jarige vrouw, haar 60-jarige moeder en twee kinderen van drie jaar die op de achterbank zaten.

De chauffeur van de vrachtwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. Zijn rijbewijs is wel voor vijftien dagen ingetrokken. Het parket vraagt nu de aanhouding van de man, wegens onopzettelijke doodslag. Hij wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.