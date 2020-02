Parket voert onderzoek naar kinderlokker uit 'Help, mijn borsten staan online'

jv

04 februari 2020

19u12

Bron: belga

0

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de man die in het televisieprogramma 'Help, mijn borsten staan online' (Vier) een 14-jarig meisje wou benaderen. Hij is geïdentificeerd, opgepakt en ondervraagd maar is ondertussen vrijgelaten.