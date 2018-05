Parket vervolgt vier Brugse grafdelvers die foto's van beenderen namen en uit graven stalen TK

18 mei 2018

07u10

Bron: NB 0 Het parket van Brugge heeft besloten om vier grafdelvers te vervolgen voor diefstal en grafschennis. Die beslissing volgt op het schandaal van december vorig jaar, toen bekend raakte dat er foto's van skeletten genomen werden en er gestolen werd uit de graven. Aanvankelijk bekenden twee grafdelvers schuldig te zijn aan de feiten, maar het parket is ervan overtuigd dat twee anderen ook op de hoogte waren, meldt Het Nieuwsblad.

In december 2017 kwam aan het licht dat twee medewerkers schuldig waren aan grafschennis. Het ging zo ver dat één van hen, een Club-hooligan, een nazikruis tekende in het skelet van een opgegraven lichaam. Hij nam daarvan ook een foto en stuurde die door. Uit het politieonderzoek bleek dat hij daarenboven een gouden tand en ring verkocht had die hij eerder vond in een graf. Na een interne audit van alle negen grafdelvers bekende een collega dezelfde feiten van diefstal.

Een van de delvers, Kevin D., kreeg enkele weken voor de foto's opdoken al zijn C4, en de andere man werd meteen ontslaan. Toch besliste het stadsbestuur om de zaak over te maken aan het parket, waarbij ze zich ook meteen burgerlijke partij stelden. "Zelf konden we tijdens de audit niet verder gaan dan een gesprek. Het strafonderzoek zal eventuele andere onregelmatigheden aan het licht brengen. Al hoop ik dat het bij de eerdere feiten blijft", liet schepen Minou Esquenet toen optekenen.

Zo aangeleerd

Dat blijkt nu echter niet het geval. Nu het onderzoek afgerond is, vermoeden de speurders dat niet twee, maar vier van de delvers betrokken waren bij de feiten. Dat viertal knapte het vuile werk op: ze graven in opdracht van de stad lijken op waarvan de grafconcessie verlopen is, minimaal 15 jaar na de teraardebestelling. De grafdelvers moeten het hout, de beenderen en andere restanten sorteren om die daarna naar een massagraf te brengen. De twee andere werknemers ontkennen alle betrokkenheid, maar het parket is ervan overtuigd dat ze op de hoogte waren van de misdaden van hun collega's.

Voor de foto's die gemaakt werden van de opgegraven skeletten, heeft Kevin D. een opvallend excuus: "We krijgen geld per skelet dat we opgraven. Die foto's nemen we als bewijs en die sturen we wel eens naar elkaar", aldus de man. "Als wij fouten maken, is het omdat we het zo aangeleerd kregen." Volgens burgemeester Renaat Landuyt is het echter onzin dat de mannen per skelet betaald worden. De zaak zal op 5 juni voorkomen in de correctionele rechtbank van Brugge.