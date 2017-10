Parket verspreidt robotfoto na roofmoord in Zelzate Jurgen Eeckhout

16u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV Het parket van Oost-Vlaanderen en de federale politie hebben een robotfoto verspreid van de hoofdverdachte van de moord op Veerle Scheerlinck uit Zelzate.

Volgens de politie gaat het om een man die op het moment van de feiten een muts droeg. Op de foto is te zien is dat hij middellang haar heeft en baardgroei. Dat de politie en het parket de robotfoto verspreiden, geeft aan dat er voorlopig geen doorbraak is in het onderzoek. De speurders vragen dan ook hulp aan de bevolking zodat de voorlopig onbekende dader kan geïdentificeerd en opgepakt worden. Vorige week vrijdag nog toonden de speurders dezelfde robotfoto aan passanten in het centrum van Zelzate. Toen mocht de foto niet verspreid worden op vraag van de onderzoeksrechter. Veerle Scheerlinck kwam vorige week dinsdag om het leven in haar winkel 't Ateljeeken in Zelzate. De vrouw werd er neergestoken. De dader roofde daarna de kassa leeg.



Alle informatie, elke tip over de dader(s) vraagt de politie te melden op het gratis nummer 0800 30 300.