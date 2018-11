Parket verspreidt nieuwe robotfoto in Luikse cold case ADN

13 november 2018

16u59

Bron: Belga 0 Het parket van Luik probeert met een robotfoto nieuw leven te blazen in een cold case uit 1989. Op 24 juli van dat jaar werd het lijk van een man aangetroffen in de Maas in Luik. De identiteit van het slachtoffer is nog altijd niet bekend.

Het gaat om een man die toen tussen de 20 en 30 jaar zou geweest zijn. Hij werd gevonden in de Maas in de buurt van het Curtius-museum, in het historische centrum van Luik.

De man met bruin haar was normaal gebouwd en 1,85 meter groot. In zijn linkeroorlel had hij een gaatje en op zijn rechterschouder een tatoeage van een esdoornblad. Hij droeg een blauwe jeans en een zwarte broekriem in "westernstijl".



De onderzoekers vragen aan mensen die geen nieuws meer hebben gehad van een kennis of familielid sinds juli 1989 en die menen deze man te herkennen op de robotfoto zich te melden bij de politie. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.