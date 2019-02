Parket twijfelt over terughalen IS-strijders kv

19 februari 2019

04u49

Bron: Belga 0 Het federaal parket waarschuwt vandaag in De Tijd voor grote moeilijkheden als we Belgische IS-strijders terughalen die in ons land nog niet bij verstek zijn veroordeeld.

"Of we de foreign terrorist fighters terughalen, is een politieke beslissing. Wij hebben daarover geen advies te geven. Dat is niet onze bevoegdheid", benadrukt het federaal parket in een reactie aan De Tijd. "We maken ons klaar om alle extra procedures te beheren als strijders worden teruggehaald."

Het federaal parket wijst wel op de gevolgen. "Sommigen van die strijders zijn al in ons land bij verstek veroordeeld. Zij worden bij hun terugkeer meteen naar de gevangenis overgebracht. Ze kunnen verzet aantekenen en opnieuw voor de rechtbank verschijnen.”



"De anderen, die nog niet in ons land zijn veroordeeld, zullen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het parket zal de onderzoeksrechter vragen hen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen en het onderzoek voort te zetten. Maar de grote moeilijkheid is nu nog bewijzen te verzamelen. We kunnen moeilijk speurders ter plaatse sturen", aldus het parket.