Parket start onderzoek naar verdachte man in Bobbejaanland: park vrijdag gewoon weer geopend

17 september 2018

Het parket van Antwerpen, afdeling Turnhout is een opsporingsonderzoek gestart naar de man die in de nacht van zaterdag op zondag te zien was op beelden van bewakingscamera's in Bobbejaanland. De man had een verdachte rugzak bij zich. In samenspraak met de politie werd beslist de deuren van het pretpark zondag gesloten te houden.