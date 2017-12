Parket start onderzoek naar Antwerpse botoxkliniek: "BV's ingespoten met rommel uit China" Kristof Aerts en Stijn Van Hove

Het parket van Antwerpen start een onderzoek naar Carpe Clinic, de bekende botoxkliniek van dokter Ilan Karavani in Antwerpen. "Klanten werden bedrogen en mismeesterd", getuigen drie ex-medewerksters. "Ongeschoolde krachten spoten hen in met illegale producten uit China."

De kliniek van dokter Ilan Karavani in Antwerpen was lange tijd erg populair bij bekende gezichten. "Bijna alle BV's gebruiken botox", zei 'Dokter Botox' daarover. "Ze willen uitgaan tot 's morgens vroeg en er toch fris en uitgeslapen uitzien."

Maar net dat laatste zou de laatste jaren problematisch geworden zijn. Zeker nadat Karavani naar het buitenland verhuisde en de dagelijkse werking van zijn praktijk in handen gaf van twee andere dokters. Dat duo hanteerde volgens de ex-werkneemsters andere regels. Met als gevolg dat heel wat bekende en minder bekende klanten na hun bezoek amper nog hun huis uit durfden.

Bloeduitstortingen

"Ik weet van minstens twee bekende vrouwen", getuigt een vrouw die jarenlang actief was in de kliniek. "Zij stuurden me foto's van hun lichaam na de behandeling. De ene had bloeduitstortingen over heel haar benen, de andere stond vol rode plekken in haar gezicht. Er werden minderwaardige producten gebruikt, die werden binnengesmokkeld door een Nederlander. Al was er wel altijd een voorraad 'conforme' botox, voor wanneer er onaangekondigde controles kwamen."

Intussen zou bekend Vlaanderen de kliniek links laten liggen.

RV De vuilbakjes voor injectienaalden, die normaal leeggemaakt moeten worden na elke behandeling, puilen uit.