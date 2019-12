Parket seponeert onderzoek naar bedreigingen tegen Anuna De Wever op Pukkelpop KVDS

23 december 2019

17u33 0 Het parket van Limburg heeft het onderzoek naar de bedreigingen tegen Youth for Climate-activiste Anuna De Wever op Pukkelpop geseponeerd. Dat meldt VRT NWS. Anuna werd deze zomer samen met enkele vriendinnen verbaal bedreigd op de camping van het muziekfestival in Kiewit bij Hasselt en diende daarvoor eind augustus een klacht in.

De Wever was eerder tijdens het festival al uitgejouwd door een deel van het publiek tijdens Clap for Climate. De muziek in de Boiler Room werd toen zelfs even stilgelegd.

Urine

Op de camping kwam het even later tot verbale bedreigingen. Er zouden ook flessen met urine naar de tenten van De Wever en haar vriendinnen gegooid zijn.





Het parket heeft het onderzoek nu geseponeerd omdat er geen potentiële daders geïdentificeerd konden worden. Het drukt er wel op dat het onderzoek weer heropend kan worden als er nieuwe aanwijzingen zouden opduiken.