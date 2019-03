Parket seponeert onderzoek Lode Vereeck (Open Vld) voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegen studentes ADN

06 maart 2019

09u29

Bron: Belga 2 Het parket van Limburg seponeert het onderzoek naar Open Vld-politicus Lode Vereeck voor mogelijke strafbare feiten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag tegen studentes.

In oktober 2018 kwam er een klacht binnen, waarna de federale gerechtelijke politie van Limburg de zaak onderzocht. “Na studie van de resultaten van het grondig gevoerde onderzoek, oordeelt het parket Limburg dat er op heden onvoldoende concrete aanwijzingen zijn van strafbare feiten. Het dossier werd zonder gevolg afgesloten en ter kennis gebracht van de tuchtrechtelijke overheid”, aldus woordvoerder Bruno Coppin van het Limburgse parket.

UHasselt, waar Vereeck hoogleraar economie is, heeft intussen ook al gereageerd en maakte bekend dat er een intern tuchtonderzoek wordt opgestart. “Een interne, onafhankelijke tuchtcommissie binnen onze universiteit zal zich nu verder over deze zaak buigen”, zegt rector Luc De Schepper van UHasselt. Lode Vereeck is gecoöpteerd senator voor Open Vld.