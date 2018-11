Parket seponeert klacht tegen Hilde Claes wegens belangenvermenging sam

19 november 2018

21u56

Bron: belga 0 Het parket van Limburg seponeert een klacht tegen de oud-burgemeester van Hasselt Hilde Claes wegens vermeende belangenvermenging. Het bericht van VTM Nieuws daarover wordt bevestigd door perswoordvoerder Jeroen Swijsen van het parket van Limburg.

De klacht draaide om een opdracht die het communicatiebedrijf van de partner van de vroegere kabinetschef van Hilde Claes toegewezen kreeg. De man van Elke Braekmans, de vroegere kabinetschef van Claes, runde een communicatiebedrijf en rijfde met zijn firma een deel van een opdracht voor de stad Hasselt binnen. Er was een budget van 180.000 euro uitgetrokken om Hasselt te promoten.

Eind 2015 ging er een offerteaanvraag naar vier bureaus met de vraag een voorstel uit te werken. De aanzet voor de aanvraag was door de kabinetschef gegeven. Hilde Claes zag er toen geen graten in en zei dat ze gewoon de wet inzake overheidsopdrachten had gevolgd. Het bewuste communicatiebedrijf mocht een eerste deel van de opdracht voor zo'n zevenduizend euro uitvoeren.

Er was indertijd een onderzoek gestart nadat Audit Vlaanderen meende dat er mogelijk belangenvermenging in het spel was, maar die klacht is nu volledig geseponeerd. De voormalige kabinetschef liet op haar Facebookpagina weten dat de hele affaire onrechtvaardig aanvoelde. "Vandaag, meer dan twee jaren later, kan ik eindelijk dit verhaal helemaal afronden en vernamen we officieel dat de zaak geseponeerd is," aldus Braekmans.

Bekijk ook:

Het hobbelig parcours van Hilde Claes

Hilde Claes stapt uit genmeenteraad