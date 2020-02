Parket opent onderzoek naar Hitlergroet en naziliederen in Luiks restaurant kv

18 februari 2020

18u39

Bron: Belga 10 Het parket van Luik heeft een strafrechtelijk informatie-onderzoek geopend naar de nieuwe uitbater van Café Lequet, een gekend Luiks restaurant. De man zou zondag tijdens de middagdienst nazistische gezangen uitgezonden hebben en een Hitlergroet nagebootst hebben. Het parket bevestigde de berichtgeving die hierover vandaag verscheen op de website van krant L'Avenir.

Het parket opende het informatie-onderzoek op basis van de wet van 30 juli 1981 tegen de verspreiding van racistische en xenofobe ideeën en aanzetting tot haat of geweld. De politiezone Luik voert het onderzoek.

De uitbater riskeert een gevangenisstraf van één maand tot één jaar, plus een boete. Het is echter waarschijnlijk dat de zaak zal worden opgelost met een voorstel tot financiële schikking, aldus het parket.

Café Lequet is een symbool in de Vurige Stede en befaamd voor zijn gehaktballen. Burgemeester Willy Demeyer (PS) vernam via sociale media over de zaak. Hij betreurt dat de uitbater de tenlasteleggingen minimaliseert en laat onderzoeken welke juridische positie de stad zal innemen.

Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, had deze namiddag één melding over de feiten ontvangen.

De Luikse politie gaat nu de personen contacteren die zondag in het restaurant aanwezig waren om de versies van alle partijen te kennen en te onderzoeken wat er werkelijk is gebeurd.