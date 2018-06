Parket opent onderzoek naar Grote Moskee avh

14 juni 2018

06u15

Bron: Belga 0 Na de politiek neemt ook het parket de Grote Moskee van Brussel onder de loep. Dat is een opsporingsonderzoek gestart, zo bevestigt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van N-VA-fractieleider Peter De Roover. Dat berichten Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

In een nota die in mei uitlekte, waarschuwde het OCAD, het Coördinatieorgaan voor Analyse van de Terreurdreiging, al voor de imamopleiding in de Grote Moskee. Het wees op opleidingsboeken die op­roepen tot haat tegen joden, on­gelovigen en holebi's.

Het parket is nu een opsporingsonderzoek gestart, zo bevestigt Geens. Als het parket inbreuken op de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving vaststelt, dan volgt een vervolging.

De Roover is tevreden dat het parket werk maakt van de situatie. Hij waarschuwt ervoor dat het materiaal ook nog elders in moskeeën en gevangenissen circuleert. "Mensen van de moslimgemeenschap die op zulke haatpropaganda stoten, stappen het best naar de parketten, zodat die hun werk kunnen doen."