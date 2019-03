Parket opent onderzoek naar filmpje met naakte kinderen van school in Vorst ADN

08 maart 2019

19u11

Bron: Belga 0 Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar een filmpje waarin verschillende kinderen van de Arc-en-Ciel-school in Vorst naakt in te zien zijn. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket en de burgemeester van Vorst, die aangifte heeft gedaan. Het filmpje zou gedraaid zijn door twee stagiairs tijdens zeeklassen in Bredene.

Aan die zeeklassen, die plaatsvonden van 29 januari tot 1 februari, namen in totaal 72 kinderen van de derde kleuterklas en het tweede studiejaar deel.

Op 13 februari kwamen burgemeester Stéphane Roberti en schepen van onderwijs Maud De Ridder het bestaan van het filmpje te weten, waarna meteen aangifte werd gedaan en de ouders van de betrokken leerlingen op de hoogte werden gebracht. Psychologen stonden de ouders bij en hebben hen onder meer uitgelegd dat kinderen dit soort zaken niet op dezelfde manier beleven als volwassenen. Ook werd een vergadering belegd met de verschillende onderwijzers.

"Ik vond het belangrijk dat de ouders op de hoogte werden gebracht en een aangepaste begeleiding voorzien werd voor de kinderen", zegt burgemeester Roberti. "Zodra we als gemeente meer informatie krijgen, zullen we de ouders ook op de hoogte houden.” Volgens de burgemeester kon de politie op 18 februari de twee of drie kinderen identificeren die in het filmpje te zien zijn. Daarop werd een tweede vergadering georganiseerd met de betrokken ouders, aldus nog de burgemeester.

"Er werd op 13 februari 2019 een proces-verbaal opgesteld voor zedenfeiten in een schoolcontext, naar aanleiding van een aangifte door de gemeente Vorst", klinkt het bij het Brusselse parket. "Er werd een onderzoek gestart om na te gaan of er sprake is van een misdrijf en de omstandigheden waarin dit misdrijf eventueel zou zijn gepleegd. Gelet op het delicate karakter van de feiten en gelet op de privacy van alle betrokkenen zal het parket in de huidige stand van het onderzoek geen verdere commentaar geven.”