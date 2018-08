Parket opent onderzoek naar bedreiging Ecuadoraanse journalisten SPS

20 augustus 2018

12u40

Bron: Belga 1 Het Brusselse parket heeft een opsporingsonderzoek geopend naar de bedreiging van twee Ecuadoraanse journalisten. De twee journalisten hadden klacht ingediend bij de Brusselse lokale politie wegens bedreigingen en intimidatie.

De twee journalisten, Luis Eduardo Vivanco en Andersson Boscán, maken in België een reportage over oud-president Rafael Correa, die momenteel in België verblijft. Het gerecht in Ecuador heeft begin juli een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Correa, die aan de macht was van 2007 tot 2017. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de ontvoering van een politieke tegenstander in 2012.

De twee journalisten zeggen dat ze lastiggevallen worden door medestanders van de voormalige president. Ze spreken van bedreigingen en huisvredebreuk.