Parket opent gerechtelijk onderzoek naar steekpartij op Brusselse Waterloolaan bvb

31 oktober 2018

12u05

Bron: Belga 0 Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek voor moordpoging geopend naar aanleiding van de steekpartij die gisteren plaatsvond op de Waterloolaan. Daarbij raakte een 64-jarige man levensgevaarlijk gewond door verschillende messteken. De toestand van het slachtoffer zou intussen gestabiliseerd zijn en een verdachte werd voorlopig nog niet opgepakt. Dat meldt het parket vandaag.

De steekpartij vond omstreeks 14.00 uur plaats in een flat boven één van de winkels op de Waterloolaan. Het 64-jarige slachtoffer kreeg daarbij messteken in de zij en de schouder en kon de flat uitvluchten. Hij zocht beschutting in de winkel op het gelijkvloers, waar het personeel de hulpdiensten verwittigde. De man werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis maar zijn toestand zou intussen stabiel zijn. Hij kon nog niet verhoord worden.

Het Brusselse parket vorderde een onderzoeksrechter voor moordpoging en onderzoekt verschillende pistes.