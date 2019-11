Parket ontvangt twee nieuwe klachten tegen Bo Coolsaet Redactie

27 november 2019

15u55 22 Het parket heeft twee nieuwe klachten ontvangen tegen uroloog Bo Coolsaet, die gisteren veroordeeld werd tot vier jaar cel, waarvan de helft effectief, voor het aanranden en verkrachten van een minderjarige patiënte. Dat maakt het parket zelf bekend in een persbericht. “Die twee klachten zullen gevoegd worden aan het lopende gerechtelijk onderzoek tegen Bo Coolsaet dat geopend werd na een klacht met burgerlijkepartijstelling in september 2019", zegt het parket.

In de aanloop naar en ten tijde van het proces ten gronde waren er al vijf klachten binnengelopen. Volgens het parket werden die wel degelijk toegevoegd aan het dossier, waarin gisteren uitspraak werd gedaan. De klachten werden ook al opgenomen in het lopende gerechtelijke onderzoek.

Nadat sommige media de procureur in de zaak-Coolsaet persoonlijk op de korrel namen, omdat ze de vrijspraak had gevorderd, benadrukt het parket in de persmededeling dat het openbaar ministerie “in eer en geweten en in alle objectiviteit en loyaliteit een stelling heeft ingenomen die gestoeld is op elementen van het onderzoek.”

“We wensen te benadrukken dat dit standpunt gedeeld en gedragen wordt door het parket Antwerpen met de procureur des konings als eindverantwoordelijke, en niet alleen door een individuele magistraat”, aldus nog de mededeling.

Celstraf voor verkrachting minderjarige

Coolsaet kreeg gisteren vier jaar cel waarvan twee jaar met uitstel voor de aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënte. De vrouw die nu 29 jaar is, was 15 toen ze in mei 2006 Coolsaet consulteerde voor pijn in de onderbuik. Zijn diagnose luidde blaasontstekingen en chronische bekkenbodempijn. De uroloog gebruikte bij de behandeling meermaals een vibrerend instrument om de spieren rond haar urineleider te ontspannen. Volgens de vrouw bracht Coolsaet (nu 80) haar met het apparaat tot een orgasme en raakte hij er opgewonden van. Hij zou haar ook betast en gekust hebben.

Doordat de veroordeling draait rond zedenfeiten met minderjarigen, moet Coolsaet minstens de helft van zijn effectieve straf in de gevangenis doorbrengen en komt hij voor die periode niet in aanmerking voor een enkelband. Dat betekent dat Coolsaet een jaar naar de cel zou moeten, maar door het beroep wordt die straf ondertussen opgeschort.



Advocaat Kris Luyckx, die Bo Coolsaet verdedigt, wil voorlopig niet reageren op de nieuwe klachten.