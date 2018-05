Parket "ontkracht geruchten": lijkschouwing toont geen bloedsporen of breuken aan op lichaam van man die stierf tijdens huisuitzetting Hans Verbeke

14 mei 2018

12u35

Bron: Eigen berichtgeving 12 Het lichaam van Moïse ‘Lamine’ Bangoura, de 27-jarige man die vorige week maandag in Roeselare om het leven kwam toen hij door een deurwaarder en de politie omwille van een grote huurachterstal uit zijn huurwoning werd gezet, vertoont geen bloedsporen of breuken. Dat stelt het Kortrijkse parket vandaag in een mededeling.

“De geruchten die daarover de ronde doen, worden niet bevestigd door de resultaten van de autopsie”, klinkt het. De 27-jarige man was bijzonder agressief tijdens de uitzetting. Omdat hij niet voor rede vatbaar was, moest hij door de politie worden overmeesterd. Kort nadat hij was geboeid, zakte hij plots ineen en overleed ter plaatse.

Vrienden en familie zijn er van overtuigd dat zinloos politiegeweld het leven heeft gekost van Lamine. In dat verband willen ze trouwens komende zaterdag in Roeselare een protestmars organiseren, tegen politiegeweld en voor gerechtigheid in het dossier van Lamine. Mensen uit de entourage van de familie verspreiden al een tijdje dat het lichaam van Lamine bloedsporen vertoont aan het hoofd, een beschadigde oogkas en een gebroken arm. Het parket weerlegt dat nu dus formeel.

“Het geheim van het onderzoek belet ons om in te gaan op de resultaten van de lijkschouwing maar de geruchten zijn onjuist en moeten ontkracht worden”, zegt woordvoerder Tom Janssens. “Een gespecialiseerde toezichtsdienst verricht grondig onderzoek naar wat zich in de woning heeft voorgedaan. Daarbij zal in eerste instantie minutieus nagegaan worden wat er zich heeft voorgedaan en wie welke handelingen heeft gesteld. Alle personen die aanwezig waren, worden verhoord. Ook zal nagegaan worden welke de voorschriften zijn die voor de politie gelden bij hun optreden in dergelijke gevallen en uiteindelijk zal ook nagegaan worden of dit optreden op elk punt strookt met die voorschriften. De partijen in het dossier zullen overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzage kunnen vragen in het dossier om aldus de voortgang in het onderzoek te kunnen opvolgen.”