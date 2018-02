Parket onderzoekt verdacht overlijden in Kortrijk KVE

02 februari 2018

19u12

Deze namiddag is in Kortrijk, in de wijk Walle, melding gemaakt van een verdacht overlijden. Dat bevestigt het West-Vlaamse parket, afdeling Kortrijk.

Het onderzoek loopt volop en het parket houdt de lippen stijf op elkaar. Wel is geweten dat het gaat om een man, P.B., geboren in 1977. Het betreft een geval van geweldpleging, zo is nog vernomen.