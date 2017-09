Parket onderzoekt verdacht overlijden 46-jarige vrouw Tim Van der Zeypen

17u49

Bron: Eigen berichtgeving 6 Tim Van der Zeypen Het parket is samen met de lokale politie en de recherche een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden in Mechelen. Maandagnamiddag werd het levenloze lichaam van een 46-jarige vrouw aangetroffen met een hoofdwonde.

De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket kan voorlopig nog niet veel kwijt. Het wacht de resultaten van een autopsie op het lichaam van de vrouw af. "Zelfdoding, een ongeluk of moord. Alle pistes liggen open", klinkt het momenteel. Veel is er dus nog niet geweten over de omstandigheden van het overlijden maar het parket kan het onderzoek wel bevestigen.

De vrouw werd aangetroffen in de badkamer van haar woning langs de Stuivenbergbaan. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse maar konden geen hulp meer bieden. De vrouw was overleden aan de gevolgen van een hoofdwonde en gelet op de verdachte situatie werd de lokale politie ingelicht. Die nam op zijn beurt contact op met het parket dat een wetsgeneesheer en het labo ter plaatse stuurde.

Momenteel werden er nog geen arrestaties uitgevoerd in het onderzoek. Het onderzoek loopt momenteel volop. In de buurt wordt geschrokken gereageerd op het overlijden van de vrouw. De vrouw laat een volwassen dochter na.