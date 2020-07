Exclusief voor abonnees

Parket onderzoekt overlijden na arrestatie: “Agent hield knie tien minuten in zijn rug”

Patrick Lefelon

22 juli 2020

Het Antwerpse gerecht onderzoekt of de politie te veel geweld heeft gebruikt bij de arrestatie van de 29-jarige Algerijn Akram Kadri zondagmiddag. Die overleed kort na de arrestatie in het ziekenhuis. Op beelden is te zien hoe een agent zijn knie in de rug van Kadri zet terwijl de man op de grond ligt. Er werd online opgeroepen tot een protestactie, maar daar kwam weinig volk op af.