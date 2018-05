Parket onderzoekt overlijden baby in Aalsters kinderdagverblijf RLA/TVP/TT

28 mei 2018

13u57

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 In Aalst onderzoekt het parket het overlijden van een baby van 6 maanden oud. Het kind stierf vrijdag in onduidelijke omstandigheden in een kinderdagverblijf.

De onthaalouders stelden vrijdag vast dat het baby'tje uit Aalst doodziek was: het zou meer dan 40 graden koorts hebben gehad. De uitbaters van de kinderopvang alarmeerden de hulpdiensten. Medische hulp kon jammer genoeg niet meer baten.

Er is geen enkele aanwijzing dat er kwaad opzet bij de onthaalouders mee gemoeid is en het lijkt ook niet om wiegendood te gaan. Waaraan het kind precies overleed, is nog niet duidelijk. Het is niet uitgesloten dat de baby al gezondheidsproblemen had.

Het kinderdagverblijf had zelf de hulpdiensten verwittigd. Ook de politie kwam ter plaatse en het parket is een onderzoek gestart.

Een wetsarts onderzoekt vandaag wat de exacte oorzaak was van het overlijden van de baby.