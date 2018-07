Parket onderzoekt mogelijk verdachte brand in Balen bvb

19 juli 2018

11u26

Bron: Belga 0 Afgelopen nacht zijn in een opslagplaats in Balen twee wagens volledig uitgebrand. Een zaaimachine liep schade op. Het parket heeft een deskundige ter plaatse gestuurd om te onderzoeken of het om een brandstichting gaat, laat de lokale politie weten.

Vannacht om 1.20 u ontvingen de hulpdiensten melding van een brand in een schuur in Breden Els, Balen. Twee oude personenwagens waren volledig vernield, een zaaimachine en de schuur zelf liepen zware schade op. Een deskundige van het parket zal onderzoeken wat de oorzaak van de brand is, de eigenaar van de schuur zei aan VRT dat de twee auto's in brand werden gestoken.

Begin juli vroeg de politie van Balen-Dessel-Mol al aan de inwoners om alert te zijn voor een mogelijke pyromaan die in de politiezone actief is. Sinds eind mei zijn er al een tiental verdachte branden geweest die mogelijk zijn aangestoken door een en dezelfde persoon.