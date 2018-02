Parket onderzoekt doodsbedreigingen tegen Sven Mary en zijn gezin HA

12 februari 2018

15u29

Bron: Belga 0 Het parket Halle-Vilvoorde start een onderzoek naar de bedreigingen aan het adres van advocaat Sven Mary en zijn gezin. Dat meldt het parket in een persbericht.

Mary, die terreurverdachte Salah Abdeslam verdedigt op het proces rond de schietpartij in Vorst, vroeg vorige week de vrijspraak voor zijn cliënt. Volgens de advocaat is er een inbreuk gepleegd op een taalwetgeving. Zijn vraag voor de vrijspraak lokte heel wat kritiek uit. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) noemde de demarche gisteren in 'De zevende dag' "onbegrijpelijk". Econoom Geert Noels riep zelfs op tot een Witte Mars aan het Brusselse justitiepaleis als Abdeslam zou vrijgelaten worden.

Ook het grote publiek pikte de vraag tot vrijspraak niet. Mary ontving na zijn pleidooi in Brussesl naar eigen zeggen tientallen haat- en dreigmails. In de berichten worden ook zijn twee dochters geviseerd. "Uw kinderen zouden zelf moeten ontploffen", staat in een van de e-mails.

Het parket heeft nu een onderzoek geopend naar de berichten. "Aanleiding voor dit initiatief zijn berichten in verschillende media dat Mary en zijn gezin door onbekenden bedreigd zouden worden. De advocaat zal hierover gecontacteerd worden van zodra hij terug is uit verlof. Zelf heeft hij hiertegen tot dusver nog geen klacht neergelegd. Het gerechtelijk onderzoek wegens schriftelijke bedreigingen en misbruik van een telecommunicatienetwerk is echter reeds opgestart", zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau.