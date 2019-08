Parket onderzoekt brandstichting bij dodelijk drama in Beringen ttr

12 augustus 2019

17u43 2 binnenland In Beringen kwamen gisteren twee brandweermannen om het leven bij een hevige brand in een leegstaand pand. Tijdens de interventie raakten ook vier brandweermannen gewond. Er zijn geen aanwijzingen dat een technisch defect de brand veroorzaakte, zo stelt het parket Limburg. Momenteel wordt onderzocht of het om brandstichting gaat.

“Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat een technisch defect aan de oorzaak van de brand zou liggen. Voorlopig zijn er vermoedens van een menselijke tussenkomst. Het onderzoek zal in dat geval moeten aanwijzen of het al dan niet om een opzettelijke tussenkomst gaat”, zegt Pieter Strauven van het Limburgse parket.



“Deze namiddag omstreeks 14 uur hebben de deskundigen in opdracht van het parket Limburg hun werkzaamheden verdergezet”, klinkt het. Het labo van de federale gerechtelijke politie, de branddeskundige, een brandhaarddetectiehond en een deskundige met een 3D-scan kwamen ter plaatse.

In het verleden waren er al brandjes in het leegstaand gebouw aan de Koolmijnlaan in Beringen. “De politie trof er wel eens personen aan. Het gaat echter om een onbewoond pand”, vertelde de burgemeester van Beringen Thomas Vints (CD&V) gisteren.



Behalve de twee dodelijke slachtoffers raakten gisteren vier brandweermannen gewond, van wie eentje nog zwaargewond in Leuven gehospitaliseerd is.

