Parket: "Nooit aanwijzingen over die plek"

De vondst die drie jongeren deden in het kanaal Brussel-Charleroi, doet heel wat wenkbrauwen fronsen. Hoe komt het dat zij en niet de politie belangrijke sporen in het dossier van Bende van Nijvel vonden? VTM NIEUWS legde de vraag voor aan de topman in het dossier, procureur-generaal Christian De Valkeneer. "Wij hadden nooit aanwijzingen dat de stukken daar zouden liggen", zegt hij.



Op amper een kilometer van de plek waar de politie al drie keer naar bewijsstukken in het Bendedossier dook, vonden drie jongeren een tijd terug verschillende wapens in kisten van de voormalige Rijkswacht. "We hebben simpelweg nooit aanwijzingen gehad dat er op die plek belangrijke stukken zouden kunnen liggen", zegt De Valkeneer.



Gisteren zijn de speurders op de nieuwe plek gaan duiken. De stukken die daar werden gevonden en de stukken die de jongeren aan de politie hebben overhandigd. Die worden nu geanalyseerd, maar het kan nog even wachten zijn op de resultaten. "Dat kan enkele dagen of een of twee weken duren", zegt De Valkeneer nog. "Als blijkt dat die stukken geen band hebben met het onderzoek, zullen wij er ook geen extra moeite in steken", sluit hij af.