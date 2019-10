Parket na ontruiming Vlaams Parlement: “Beller deed geen bommelding, hij belde voor inlichtingen” ADN

10 oktober 2019

10u15

Bron: Belga 168 De man uit het Gentse die opgepakt werd op verdenking van de bommelding dinsdag in het Vlaams Parlement, deed geen bommelding en dreigde nooit met een aanslag. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De man belde in het Engels voor inlichtingen en had zijn identiteit opgegeven.

Het Vlaams Parlement werd dinsdag tijdens de bespreking van de begroting van de nieuwe regering-Jambon ontruimd na een telefonische, Engelstalige bommelding. Het gebouw werd later weer vrijgegeven, nadat de Brusselse politie het had doorzocht met explosievenhonden maar niets verdachts had gevonden. Het parlement zelf ging wel niet meer open, de discussie werd opgeschort. Deze voormiddag is het debat over de begrotingscijfers hervat.

Geen sprake van enige dreiging

Volgens de diensten van het parlement was er mogelijk een link met de viering van 40 jaar Koerdisch Instituut, die dinsdag om 16 uur zou plaatsvinden in het gebouw.



Gisteren werd de verdachte van de melding geïdentificeerd en gelokaliseerd. De man uit Oost-Vlaanderen werd opgepakt en verhoord. “Uit de materiële en objectieve elementen van het grondig gevoerde onderzoek en uit de diverse verhoren, blijkt geen sprake te zijn van enige bommelding of dreiging met een aanslag”, zegt het parket.

Gesprek integraal opgenomen

“Het gevoerde gesprek werd integraal opgenomen op de telefoon van de betrokken man, via een app die ieder telefoongesprek automatisch opneemt”, duidt persmagistraat An Schoonjans.

“Uit dat gesprek, waarbij de man van bij de aanvang zijn identiteit opgaf en in het Engels belde voor inlichtingen, blijkt dat op geen enkel ogenblik sprake is van enige dreiging. De tijdsduur van de opname stemt volledig overeen met de tijdsduur die blijkt uit de resultaten van het telefonieonderzoek verstrekt door de provider.” De man mocht gisterenavond beschikken.

Er is overigens geen sprake van een ander telefoongesprek dat nog onderzocht wordt. Het gaat dus wel degelijk over dat ene gesprek.

“Serieus”

Gisteren noemde kersvers Vlaams parlementsvoorzitster Liesbeth Homans (N-VA) de bommelding bij het Vlaams parlement “niet het werk van een grappenmaker”. “Dit was serieus”, zei ze op Radio 1.

Homans blijft ook achter de beslissing staan om tot ontruiming over te gaan. “Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de verklaring van de medewerker die het telefoontje heeft ontvangen. We nemen dergelijke zaken altijd ernstig”, laat ze vandaag aan Belga weten.

De diensten van het Vlaams Parlement sluiten zich daarbij aan. “We hebben geen reden om te twijfelen aan onze medewerker. We hebben dinsdag het zekere voor het onzekere genomen”, aldus de woordvoerder van het parlement.

