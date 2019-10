Parket: “Man die belde, deed helemaal geen bommelding: Vlaams parlement nodeloos ontruimd” ‘Verdachte’ belde voor inlichtingen ADN

10 oktober 2019

10u15

Bron: Belga 0 De man die opgepakt werd op verdenking van de bommelding dinsdag in het Vlaams Parlement, deed geen bommelding en dreigde nooit met een aanslag. Het parlement werd dan ook nodeloos ontruimd. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De man belde in het Engels voor inlichtingen en had zijn identiteit opgegeven.

Het Vlaams Parlement werd dinsdag tijdens de bespreking van de begroting van de nieuwe regering-Jambon ontruimd na een telefonische, Engelstalige bommelding.

Het gebouw werd later weer vrijgegeven, nadat de Brusselse politie het had doorzocht met explosievenhonden maar niets verdachts had gevonden. Het parlement zelf ging wel niet meer open, de discussie werd opgeschort. Deze voormiddag is het debat over de begrotingscijfers hervat.



Volgens de diensten van het parlement was er mogelijk een link met de viering van 40 jaar Koerdisch Instituut die eveneens die dag zou plaatsvinden in het gebouw. Ook dat evenement werd afgelast.

Bekijk ook: Vlaams parlement ontruimd na bommelding