Parket in beroep tegen vrijlating van hooligans Club Brugge EB

16u13

Bron: Belga 0 rv Club Brugge - Antwerp leidde op 22 oktober tot zware rellen op de Gistelse Steenweg in Sint-Andries Brugge, nabij het Breydelstadion. In de zaak van de rellen na de wedstrijd Club Brugge-Antwerp wilde de Brugse raadkamer twee hooligans van Club Brugge onder voorwaarden vrijlaten. Het parket zal beroep aantekenen tegen die beslissing, waardoor de verdachten voorlopig in de cel blijven. De aanhouding van Björn F. (35) werd wel met een maand verlengd.

Op 22 oktober kwam het na de voetbalwedstrijd Club Brugge-Antwerp tot zware rellen op de Gistelse Steenweg in Sint-Andries Brugge. De relschoppers zorgden voor heel wat schade aan woningen en voertuigen. De politie werd bekogeld met allerhande projectielen waardoor maar liefst twaalf politiemensen verwondingen opliepen.

Op basis van camerabeelden werden Björn F. (35) uit Oostkamp, Brian V. (23) uit Roeselare en Kevin D. (30) uit Zedelgem op 13 november aangehouden. Vooral F. staat al lang bekend als voetbalhooligan. Hij is ook een van de hoofdverdachten in het onderzoek naar de rellen na Club Brugge-Napoli in november 2015. De raadkamer besliste dat hij minstens een maand langer in de cel moet blijven. Zijn advocaat Kris Vincke zal beroep aantekenen tegen die beslissing.

Voor Brian V. en Kevin D. zag de raadkamer een vrijlating onder voorwaarden wel zitten. De hooligans zouden onder andere van vier uur voor tot vier uur na elke wedstrijd van Club Brugge huisarrest krijgen. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge heeft echter beroep aangetekend tegen hun vrijlating. Daardoor zullen de drie verdachten binnen twee weken samen voor de KI in Gent verschijnen.