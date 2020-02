Parket in beroep tegen vrijlating onder voorwaarden van Melikan Kucam AW

26 februari 2020

16u14

Bron: Belga 1 De raadkamer in Antwerpen heeft gisteren beslist om Melikan Kucam vrij te laten onder voorwaarden. Het parket gaat in beroep, waardoor de Mechelse N-VA'er nog niet verlost wordt van zijn enkelband. De zaak wordt binnen de vijftien dagen behandeld voor de kamer van inbeschuldigingstelling.

Melikan Kucam werd in oktober vorig jaar onder elektronisch toezicht geplaatst nadat hij ruim acht maanden in de gevangenis had doorgebracht. Hij is de hoofdverdachte in een onderzoek naar onregelmatigheden bij het toekennen van humanitaire visa.



Dat onderzoek loopt al sinds november 2018 en zou aan het licht hebben gebracht dat Kucam zich fors zou laten betalen hebben om Assyrische christenen uit onder meer Syrië en Irak op de lijst met kandidaten voor een humanitair visum te zetten. Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die lijsten opstelde.

Mensensmokkel

Hij werd in januari 2019 aangehouden op verdenking van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Hij ontkent de aantijgingen met klem. Ook zijn zoon en echtgenote belandden een tijdje achter de tralies, maar werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Kucam mocht in oktober de gevangenis verlaten met een enkelband, maar moest wel bij zijn ouders gaan wonen. Zijn vrouw had immers als voorwaarde een contactverbod met hem opgelegd gekregen.

