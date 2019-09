Parket heropent onderzoek naar fake news-berichten over Bekende Vlamingen Redactie

11 september 2019

19u00

Bron: VTM Nieuws, Eigen berichtgeving 16 Het Brussels parket heropent een onderzoek naar fake news-berichten over BV’s als Evi Hanssen, Natalia en An Lemmens. Eerder deze week liet het parket nochtans weten de zaak geseponeerd te hebben, omdat het dossier zich voor een groot deel in het buitenland afspeelt en het te veel tijd en mensen vraagt om daar onderzoek naar te voeren.

Maar, nu VTM vanavond een aflevering van ‘Telefacts’ uitzendt over de berichten, laat het parket weten het onderzoek te heropenen. Volgens het parket is “cybercrime wel degelijk een prioriteit”, zo laat het weten. Ook de politie riep vandaag al op om klacht in te dienen bij internetfraude.

Facebook wordt de laatste tijd overspoeld met valse reclame met onder meer An Lemmens en Natalia in de hoofdrol. “Die oplichters slaan geld uit de mensen hun zakken door onze bekendheid te misbruiken”, getuigen de dames in ‘Telefacts’. “Ik lig hier echt wakker van”, zucht An Lemmens. ‘Telefacts’ trok op onderzoek uit en ontdekte een wirwar van Oost-Europese postbusbedrijven achter de fake advertenties. De oplichters gebruiken de klassieke trukendoos: een kluwen van bedrijven in meerdere landen, waardoor ze moeilijk op te sporen en te vervolgen zijn.

Ondanks de zware opdracht heropent het parket nu toch het onderzoek. “In een eerste verklaring hebben we gezegd dat het een heel moeilijk dossier is en we op dit ogenblik niemand kunnen identificeren”, reageert het parket aan VTM Nieuws. “We zijn nu aan het bekijken of er toch geen verdachte kan worden geïdentificeerd. Soortgelijke dossiers zijn heel moeilijke dossiers, wegens de nauwe banden met het buitenland. Maar we moeten met het buitenland samenwerken.”

“Het is vooral belangrijk dat mensen een klacht blijven indienen, ook al verloren ze maar enkele euro’s”, benadrukt de politie. “Zo kunnen we het zo goed mogelijk in kaart brengen.”

De reportage is vanavond te zien in ‘Telefacts’ op VTM om 22.55 uur.

Bekijk ook: BV’s die werden misbruikt voor fake news getuigen