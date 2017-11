Parket ging zonder succes in beroep: twintiger die politie in Borgerhout aanviel vrijgelaten onder voorwaarden ADN

17u18

Bron: Belga 19 RV - Oilid D. (20), een verdachte van bij de onlusten op de Turnhoutsebaan begin september, wordt voorwaardelijk in vrijheid gesteld. De raadkamer wilde hem eerder vrijlaten, maar het parket ging, zonder succes, in beroep.

Begin september wilde de politie een op de Turnhoutsebaan gevaarlijk rijdende vrouw controleren. De inspecteurs werden daarbij door verschillende omstaanders belaagd. Nadien werd met camerabeelden geprobeerd amokmakers te identificeren. Oilid D. was de eerste die werd gearresteerd. Hij zou een van de inspecteurs een harde trap in het kruis hebben gegeven en zou ook met een projectiel hebben gegooid, maar hijzelf ontkent dat.

De raadkamer wilde hem in oktober voorwaardelijk vrijlaten, maar het parket tekende beroep aan. Daardoor moest de verdachte in de cel blijven en was het aan de kamer van inbeschuldigingstelling om de vrijlating te bekijken.

Vandaag viel de beslissing. "Het hoger beroep van het openbaar ministerie werd afgewezen. De beslissing van de raadkamer - de invrijheidstelling onder voorwaarden - blijft behouden", klinkt het bij het parket van het hof van beroep.

Oilid D. moet dus worden vrijgelaten, al mag hij geen contact zoeken of hebben met andere verdachten, heeft hij een avondklok en mag hij zich niet op de Turnhoutsebaan vertonen.