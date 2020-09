Parket-generaal Bergen: “Op dit ogenblik geen bewijs dat politieoptreden oorzaak is van dood Chovanec” kv

02 september 2020

19u59 46 Er is op dit ogenblik geen bewijs dat het optreden van de politie op de luchthaven van Charleroi de dood van Jozef Chovanec heeft veroorzaakt. Dat meldt het parket-generaal van Bergen in een persbericht.



Volgens het parket-generaal van Bergen werden alle videobeelden sinds februari 2018 zorgvuldig geanalyseerd door onderzoekers van het Comité P, en werden ook de betrokken politieagenten verhoord.

“In deze fase van het onderzoek lijkt het niet bewezen dat het optreden van de politie de directe oorzaak was van de dood van het slachtoffer,” aldus het parket-generaal in een persbericht. “Dit is de crux van het onderzoek.” Het parket verwijst daarbij naar verscheidene expertises, waaronder een autopsie, onderzoek van weefselstalen en toxicologische analyses en stelt dat er op dit ogenblik geen aanwijzingen zijn dat de “door de politie uitgeoefende borstcompressie verband houdt met het overlijden van het slachtoffer”. Daarmee doet het parket-generaal voorlopig de stelling van de hand dat het hardhandige optreden van de betrokken agenten aan de basis lag van het overlijden van Jozef Chovanec.

Geen vervolging

Voorts deelt het parket-generaal mee dat de onderzoeksrechter in januari van dit jaar besloten heeft om de betrokken agenten niet te vervolgen. In mei heeft de burgerlijke partij dan een rapport ingediend van een technisch inspecteur die de juridische expertises aan de kaak stelde. Vervolgens heeft de onderzoeksrechter een panel aangesteld van drie deskundigen, onder wie een psychiater, die de argumenten van de burgerlijke partij zullen beantwoorden, klinkt het.

Het parket-generaal wijst erop dat het onderzoek nog lopende is en wijst ook op het vermoeden van onschuld, doelend op het feit dat de agenten op dit ogenblik nog niet schuldig bevonden werden tijdens een proces.

