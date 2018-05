Parket: "Geen defecten aan vrachtwagen die in leeg politiekantoor reed, wachten op autopsie"

28 mei 2018

De vrachtwagen die zich zaterdagmiddag in Machelen in een leegstaand gebouw boorde, vertoonde geen defecten. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. De oorzaak van het ongeval waarbij twee personen om het leven kwamen, is dan ook niet te vinden bij het voertuig zelf. "Het is nu nog wachten op de resultaten van de autopsie op de chauffeur voor een eventuele medische oorzaak", aldus het parket.