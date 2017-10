Parket eist twee jaar cel tegen dertiger die partner en zoontje sloeg KVE

Bron: Belga 0 thinkstock Het parket Halle-Vilvoorde heeft een gevangenisstraf van twee jaar gevorderd tegen een 33-jarige man uit Zaventem. Die zou zijn vrouw en zoontje in 2014 en 2015 herhaaldelijk geslagen hebben. Het kind was op dat moment drie jaar oud. De verdediging geeft toe dat er incidenten geweest zijn maar volgens zijn advocaat werd de dertiger geprovoceerd door het gedrag van zijn partner en kind. Het koppel is nog steeds samen en zou sindsdien ook begeleiding gezocht hebben.

Volgens het parket was er sprake van minstens zes incidenten. Bij één ervan zou de dertiger een fotokader stukgeslagen hebben op de hand van zijn vrouw, waardoor die een vinger brak. Het zoontje kreeg minstens éénmaal een trap, waardoor het ten val kwam en gewond raakte. Ook zou de man het kind bij een ander incident bij de keel gegrepen hebben, zodat er rode striemen zichtbaar waren op de hals.



"Volgens getuigen is het kind duidelijk bang van zijn vader maar begint het ook kopieergedrag te vertonen, door zelf agressief te reageren", aldus het parket, dat twee jaar cel eiste.



De verdediging sprak niet tegen dat er zich incidenten hadden voorgedaan maar probeerde die te nuanceren.



"Het klopt dat mijn cliënt licht ontvlambaar is maar er is geen sprake van zinloos geweld", sprak de advocaat. "Het ging steeds om een woordenwisseling waarbij zijn partner niet van ophouden wist, of incidenten waarbij het zoontje ongehoorzaam was. In die periode leefde het koppel op een klein appartement en hadden ze net een tweeling gekregen, twee dochtertjes, waarvan er eentje gezondheidsproblemen had. Mijn cliënt heeft ingezien dat hij een probleem had en heeft begeleiding gezocht. Het koppel volgt nu ook relatietherapie."



Het vonnis valt op 30 oktober.





