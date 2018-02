Parket eist geldboete tegen professor De Meirleir om invoer omstreden antiviraal middel TMA

16 februari 2018

13u35

Bron: Belga 0 Het Brusselse parket heeft een geldboete gevorderd tegen professor Kenny De Meirleir, zijn echtgenote, hun vennootschap Health Management Associates en de vzw Himmunitas. Het parket specificeerde weliswaar de hoogte van de geldboete niet. De professor, die tot voor kort verbonden was aan de VUB, en zijn echtgenote moeten zich voor de strafrechter verantwoorden wegens inbreuken op de invoer en toediening van het omstreden antiviraal middel Nexavir. Volgens de verdediging is de strafvordering onontvankelijk.

De zaak kwam in 2009 aan het licht toen op Brussels Airport een pakje uit de Verenigde Staten onderschept werd met daarin Nexavir, een product dat in ons land niet verkrijgbaar is. De Meirleir schreef het middel voor aan zijn patiënten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS), die hij behandelde via zijn vzw Himmunitas. Het parket stoorde zich er echter aan dat het middel werd ingevoerd door het bedrijf Health Management Associates waar De Meirleirs echtgenote in actief was. "De Meirleir zorgde zelf voor de vraag, terwijl zijn echtgenote voor het aanbod zorgde", klonk het.

Geneesmiddel of voedingssupplement?

Bovendien is Nexavir volgens het parket een geneesmiddel. Dat zou niet alleen blijken uit wetenschappelijk onderzoek door de Nederlandse overheid, ook De Meirlier zelf zou dat dat zo aangeduid hebben op de artsenverklaring die hij invulde om Nexavir te laten invoeren. Het parket vorderde een effectieve geldboete voor de professor, zijn echtgenote, de vennootschap Health Management Associates en de vzw Himmunitas maar liet de hoogte van de boete over aan de wijsheid van de rechtbank.

De verdediging voerde aan dat de strafvordering onontvankelijk was, onder meer omdat de professor in acht jaar onderzoek slechts één maal verhoord was, bovendien zonder bijstand van een advocaat. Volgens de verdediging bestond er ook onduidelijkheid over de vraag of Nexavir wel een geneesmiddel was, of een voedingssupplement dat antiviraal is en werkt tegen ontstekingen, zoals de professor zelf voorhield.

"Een college van deskundigen kan hierover misschien meer uitleg geven", pleitte meester Wouter Smet. "Ook zouden er nog een aantal andere onderzoeksdaden moeten gebeuren maar die zijn nu, negen jaar later, onmogelijk."

Professor De Meirlier zou naar eigen zeggen ook nooit enig financieel voordeel gehaald hebben uit de verkoop van Nexavir. De rechtbank spreekt zich uit op 23 maart.